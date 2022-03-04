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    Sıvı yağda gümrük vergisinde değişiklik

    Sıvı yağda gümrük vergisinde değişiklik

    Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. Karar 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 02:57
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 03:00
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    Rusya ve Ukrayna savaşı dünyadaki birçok sistemi değiştirdi, savaşın getirdiği sonuçlara karşı önlemler ülkeler önlemler almaya başladı.

    Savaş nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı yeni kararlar alındı.

    GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI

    Ayçiçek yağının ikamesi olarak kullanılabilecek, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağı ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

    Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına yönelik karar alma yetkisi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi.

    Sıvı yağda gümrük vergisinde değişiklik #1

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN YETKİSİ ARTIRILDI

    Kırmızı ve beyaz et, yumurta, patates, domates, soğan, zeytin, zeytinyağı, limon, un, bulgur, margarin ve birçok gıda ürünü ihracatında değişiklik, kısıtlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak.

    Bakanlık, bu ürünlerin ihracatına yönelik dönemsel düzenleme yapabilecek.

    Sıvı yağda gümrük vergisinde değişiklik #2


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