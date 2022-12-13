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    Siviller, Herson'dan tahliye edildi

    Ukrayna güçlerinin kontrolü altındaki kentten ayrılan çok sayıda sivil görüntülendi.
    • 13.12.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:50
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    Siviller, Herson'dan tahliye edildi

    Rusya, kasım ayında askerlerini ve teknik araçlarını Herson'dan çekti.

    Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekildiklerini duyurdu.

    Kentteki Rus askeri varlığıyla ilgili kararın ardından sivillerin tahliyesi başladı.

    Sivillerin Herson'dan ayrılışı

    24 Şubat'ta başlayan savaş sonrası siviller, Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen kentten trenlerle ayrıldı.

    Rusya’nın saldırısı sonrası siviller, ülkenin daha güvenli bölgesi olan Khmelnitsky şehrine tahliye edildi.

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    Rusya, Herson'u ilhak etti

    Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı bir şekilde ilhak edilmişti.

    Putin: Sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacaklar

    AA'nın haberine göre, Putin, Ukrayna meselesine dair çözüm sürecinin basit olmayacağını ve zaman gerektireceğini söylemişti.

    Rus lider, "Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak." demişti.

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