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    Sivillerin Herson'dan tahliyesi başladı

    Bölge, Ukrayna'dan saldırı düzenleneceği iddiasıyla sivil hareketliliğe sahne oldu.
    • 19.10.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 11:41
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    Sivillerin Herson'dan tahliyesi başladı

    Rusya, ilhak ettiği bölgelere yönelik adımlar atmayı sürdürüyor.

    Herson'da yaşayan siviller, olası saldırı ihtimaline karşı evlerinden ayrıldı.

    Rus ordusunun kontrolündeki kentte yaşayan sivillerin, "saldırı tehlikesi bulunduğu" gerekçesiyle Dnipro Nehri'nin sol kıyısına tahliyesi başladı.

    Herson'dan sivillerin tahliyesi

    Herson bölgesine bağlı Oleşki ve Gola Pristan şehirlerine getirilen sivillerin, bazılarının Rusya'nın Rostov, Krasnodar, Stavropol bölgesi ve ilhak edilen Kırım'a taşınacağı aktarıldı.

    Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, 50 ila 60 bin kişinin tahliye edileceğini ve bu sürecin kademeli şekilde yaklaşık bir hafta süreceğini kaydetti.

    Ukrayna'dan 'büyük çaplı saldırı' iddiası

    Bölgede, Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı savunma önlemlerinin alınmaya başladığı bilgisi de paylaşıldı.

    Vladimir Saldo, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik "büyük çaplı saldırı" düzenleyeceğini ve bu nedenle Herson kentindeki Berislavkiy, Belozorskiy, Snigirevkiy ve Aleksandrovskiy ilçelerinde yaşayan sivillerin Dnipro Nehri'nin sol kıyısına geçirileceğini belirtmişti.

    Sivillerin Herson dan tahliyesi başladı #1

    "Saldırıların püskürtülebilmesi için..."

    AA'nın haberine göre, Saldo, "Bu karar, saldırıların püskürtülebilmesi için büyük ölçekli savunma tahkimatlarının oluşturulmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de, yasaları da 5 Ekim'de imzalamıştı.


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