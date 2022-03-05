Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
560.311
-5.14%
BTXN Coin
37.63
-0.31%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 5 C

    Sky News ekibi Kiev yakınlarında saldırıya uğradı

    Ukrayna Rusya savaşında bombalanan yerleri çekmek üzere bölgeye giden Sky News ekibi Rus askerleri tarafından saldırıya uğradı. Dehşet verici anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 04:38
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 04:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sky News ekibi Kiev yakınlarında saldırıya uğradı

    Sky News ekibi, Ukrayna'da profesyonel bir Rus vurucu timi tarafından araçlarının içinde hedef alındı.

    KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDULAR

    Kiev yakınlarda Rusya - Ukrayna savaşını yakından çekmek üzere araçlarıyla bölgeye giden ekip, bir köprünün üzerine geldiklerinde nereden geldiği belli olmayan kurşunların hedefi oldular.

    Yoğun silah sesleri altında kaydedilen görüntülerde, Sky News ekibinin korku dolu anları kameraya yansıdı.

    Kurşunların araca isabet ettiği görüntülerde, aracın lastiğinin patladığı gözüküyor.

    Sky News ekibi Kiev yakınlarında saldırıya uğradı - Video

    BİR KİŞİ YARALANDI

    Ekipten bir kişinin yaralandığı ve olayın ardından sağ salim İngiltere'ye geri döndükleri öğrenildi.

    Sky News ekibi Kiev yakınlarında saldırıya uğradı #1

    Sky News ekibi Kiev yakınlarında saldırıya uğradı #2

    Sky News ekibi Kiev yakınlarında saldırıya uğradı #3

    Sky News ekibi Kiev yakınlarında saldırıya uğradı #4

    Sky News ekibi Kiev yakınlarında saldırıya uğradı #5


    İlginizi Çekebilir

    Adana’da, mezarlıkta cenin bulundu
    3. Sayfa

    Adana’da, mezarlıkta cenin bulundu

    Bergen'in acı dolu hayatı
    Gündem

    Bergen'in acı dolu hayatı

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir