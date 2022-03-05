Ukrayna Rusya savaşında bombalanan yerleri çekmek üzere bölgeye giden Sky News ekibi Rus askerleri tarafından saldırıya uğradı. Dehşet verici anlar kameraya yansıdı.

Sky News ekibi, Ukrayna'da profesyonel bir Rus vurucu timi tarafından araçlarının içinde hedef alındı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDULAR

Kiev yakınlarda Rusya - Ukrayna savaşını yakından çekmek üzere araçlarıyla bölgeye giden ekip, bir köprünün üzerine geldiklerinde nereden geldiği belli olmayan kurşunların hedefi oldular.

Yoğun silah sesleri altında kaydedilen görüntülerde, Sky News ekibinin korku dolu anları kameraya yansıdı.

Kurşunların araca isabet ettiği görüntülerde, aracın lastiğinin patladığı gözüküyor.

Sky News ekibi Kiev yakınlarında saldırıya uğradı - Video

BİR KİŞİ YARALANDI

Ekipten bir kişinin yaralandığı ve olayın ardından sağ salim İngiltere'ye geri döndükleri öğrenildi.