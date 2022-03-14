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    Slovakya, 3 Rus diplomatı sınır dışı edecek

    Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Viyana Sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.
    • AA
    • 14.03.2022 - 22:41
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    Slovakya, 3 Rus diplomatı sınır dışı edecek

    Slovakya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Juraj Tomaga, TASR ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini söyledi.

    "72 SAAT İÇERİSİNDE SLOVAKYA'YI TERK EDİN" ÇAĞRISI

    Tomaga, söz konusu diplomatların Viyana Sözleşmesini ihlal ettiğini ve Slovakya'yı 72 saat içinde terk etmelerinin talep edildiğini bildirdi.

    Bu arada sınır dışı kararı alınan 3 Rus diplomata ilişkin polis yetkililerinin yarın basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.


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