Slovakya'da 2 yaşında taya bindi

Kimseden yardım almadan taya binen çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Slovakya'da Ela kasabasında iki yaşındaki kız çocuğunun tay üzerindeki sevimli anları gülümsetti.

Taya binen çocuğun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

YARDIM ALMADAN TAYI SÜRDÜ

Küçük bir çiftlikte yaşadığı belirtilen 2 yaşındaki çocuğun, her gün atların ve diğer hayvanların yanında olduğu belirtildi.

Hiçbir yardım almadan tayı süren çocuğun, hayvanlarla vakit geçirmeyi sevdiği kaydedildi.

Slovakya'da taya binen 2 yaşındaki kız ViDEO