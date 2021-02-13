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- Slovakya'da 2 yaşında taya bindi
Slovakya'da 2 yaşında taya bindi
Kimseden yardım almadan taya binen çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.
- Haber Merkezi
- 13.02.2021 - 09:44
Slovakya'da Ela kasabasında iki yaşındaki kız çocuğunun tay üzerindeki sevimli anları gülümsetti.
Taya binen çocuğun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
YARDIM ALMADAN TAYI SÜRDÜ
Küçük bir çiftlikte yaşadığı belirtilen 2 yaşındaki çocuğun, her gün atların ve diğer hayvanların yanında olduğu belirtildi.
Hiçbir yardım almadan tayı süren çocuğun, hayvanlarla vakit geçirmeyi sevdiği kaydedildi.
Slovakya'da taya binen 2 yaşındaki kız ViDEO