Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
335.305
0.54%
EXEN Coin
18.03
0.89%
1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 1 C

    Slovakya'da 2 yaşında taya bindi

    Kimseden yardım almadan taya binen çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Slovakya'da 2 yaşında taya bindi

    Slovakya'da Ela kasabasında iki yaşındaki kız çocuğunun tay üzerindeki sevimli anları gülümsetti.

    Taya binen çocuğun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

    YARDIM ALMADAN TAYI SÜRDÜ

    Küçük bir çiftlikte yaşadığı belirtilen 2 yaşındaki çocuğun, her gün atların ve diğer hayvanların yanında olduğu belirtildi.

    Hiçbir yardım almadan tayı süren çocuğun, hayvanlarla vakit geçirmeyi sevdiği kaydedildi.

    Slovakya'da taya binen 2 yaşındaki kız ViDEO

    Slovakya da 2 yaşında taya bindi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir