Slovenya’da, trende 103 kaçak göçmen yakalandı

Sığınmacı merkezini terk edip İtalya'ya giden bir trene gizlenen 103 kaçak göçmen, Slovenya polisi tarafından yakalandı.

Avrupa’da kaçak göçmen sorununa yönelik çalışmalar kapsamında Slovenya polisi, bir tren içerisinde 103 kaçak göçmen yakaladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 2 sığınmacı merkezini terk eden 100'den fazla göçmenin, İtalya'ya giden bir trene saklandığı ifade edildi.

Tren hareket etmeden yakalandılar

Verilen bilgilere göre kaçak göçmenler, trenin hareketinden önce yakalandı. AA’nın haberine göre; kaçak göçmenlerin Afganistan, Hindistan, Nepal ve Burundi'den olduğu belirtildi.

Hırvatistan sınırındaki tel örgü kaldırılmıştı

Açıklamada, kaçak göçmenlerin ülkelerindeki olumsuz hayat şartlarını bırakıp daha iyi bir gelecek umuduyla yıllardır yolda oldukları aktarıldı. Bu arada, Slovenya, 2015'teki göçmen akınını durdurmak için Hırvatistan sınırına ördüğü tel örgüyü kaldırma kararı almıştı.