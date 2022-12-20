Snoop Dogg da Twitter anketi yaptı

Snoop Dogg da Twitter anketi yaptı

Elon Musk'ın, Twitter CEO'luğundan ayrılma anketi ile dalga geçen Snoop Dogg'a yüzde 81 destek geldi.

Tartışmalı bir sürecin ardından 44 milyar dolara Twitter'ı satın alarak şirketin başına geçen Elon Musk'ın tüm adımları tepki topluyor.

Musk, son olarak platformdaki kişisel hesabından paylaştığı ankette, kullanıcılara "Twitter'ın başkanı olarak istifa etmeli miyim?" sorusunu yöneltmişti.

Milyonlar Twitter'dan ayrıl dedi

18 milyona yakın kişinin katıldığı ankette çoğunluğun "Evet" yanıtı verdiği anket, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Snoop Dogg dalga geçti

ABD'li ünlü rap yıldızı Snoop Dogg, Musk'ın bu hareketi ile dalga geçti.

Dogg da "Twitter'ı yönetmeli miyim?" sorusuyla bir anket başlattı.

Yüzde 81 evet çıktı

Musk'ın anketiyle dalga geçen Snoop'un anketinde 3 milyondan fazla kullanıcı oy kullanırken, kullanıcıların yüzde 81 oranındaki ezici çoğunluğu "Evet" yanıtını verdi.

Öte yandan, Musk ise Twitter'ın başkanlığından kesin olarak istifa edip etmeyeceği konusunda henüz yorum yapmadı. Musk, CEO'luk görevinden istifa etse bile Twitter'ın sahibi olmaya devam edecek.