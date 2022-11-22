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    Solomon Adaları’nda 7.0 büyüklüğünde deprem

    Solomon Adaları’nda, derinliği 15 kilometre olan 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami riskinin bulunmadığı açıklandı.
    • 22.11.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 11:59
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    Solomon Adaları’nda 7.0 büyüklüğünde deprem

    Solomon Adaları’nda bugün 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin 15 kilometre derinlikte ve Honiara adasının açıklarında meydana geldiğini duyurdu.

    Tsunami riski yok

    DHA’da yer alan habere göre Solomon Adaları Meteoroloji Servisi, tsunami riski olmadığını açıkladı.

    Solomon Adaları'nın yakın komşusu Avustralya'nın Başbakanı Anthony Albanese depremle ilgili bir açıklama yaptı.

    “Yardıma hazırız”

    Albanese, “Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare'ye Avustralya'nın, Honiara yakınlarındaki deprem sonrasında yardıma hazır olduğunu ilettim.” dedi.

    Solomon Adaları’nda 7.0 büyüklüğünde deprem #1

    Solomon Adaları’nda 7.0 büyüklüğünde deprem #2

    Solomon Adaları’nda 7.0 büyüklüğünde deprem #3

    Solomon Adaları’nda 7.0 büyüklüğünde deprem #4


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