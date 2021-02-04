Somali, çekirge istilaları nedeni ile olağanüstü hal ilan etti

Somali, çekirge istilaları nedeni ile olağanüstü hal ilan etti

Çekirge sürülerinin istilasına uğrayan Güney Somali eyaletindeki çiftçilerin ağır zarar görmesi nedeni ile ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Somali, Doğu Afrika bölgesini saran yeni çöl çekirge sürüleri ile karşı karşıya kaldı.

Çekirgelerin Güney Somali eyaletindeki çiftçilere ciddi zararlar vermesinin ardından, ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

KARAR TWİTTER'DAN AÇIKLANDI

Somali devlet televizyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali Tarım Bakanlığı, ülkedeki çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.” ifadesi kullanıldı.

Karar, Tarım Bakanlığı yetkilileri, eyalet tarım bakanları ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA) yetkilileriyle bir araya gelinmesinin ardından alındı.

ÇEKİRGELER DOĞU AFRİKA'YI İSTİLA ETTİ

Kenya'da da birçok bölgenin, Etiyopya ve Sudan'dan gelen çöl çekirge sürülerinin istilasına uğradığı bildirilmişti.

Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl, bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti.

ÇEKİRGELER GIDA ARZINI TÜKETİYOR

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor. Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.