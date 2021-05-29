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- Somali ordusu 37 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi
Somali ordusu 37 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi
Eş-Şebab'a yönelik operasyonda onlarca örgüt mensubu öldürüldü.
- AA
- 29.05.2021 - 16:52
Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı operasyon düzenledi.
Somali Ulusal Ordusu'nun (SNA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ordunun, Orta Şabel bölgesine bağlı Galka Hararey'da Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
37 EŞ-ŞEBAB'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamada, "Operasyonda en az 37 Eş-Şebab üyesi öldürüldü ve 2 terörist yakalandı." ifadesine yer verildi.
Somali ordusunun dün aynı bölgede Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 15 örgüt üyesi etkisiz hale getirilmişti.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.