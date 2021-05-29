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    Somali ordusu 37 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi

    Eş-Şebab'a yönelik operasyonda onlarca örgüt mensubu öldürüldü.
    • AA
    • 29.05.2021 - 16:52
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    Somali ordusu 37 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi

    Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı operasyon düzenledi.

    Somali Ulusal Ordusu'nun (SNA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ordunun, Orta Şabel bölgesine bağlı Galka Hararey'da Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

    37 EŞ-ŞEBAB'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Açıklamada, "Operasyonda en az 37 Eş-Şebab üyesi öldürüldü ve 2 terörist yakalandı." ifadesine yer verildi.

    Somali ordusunun dün aynı bölgede Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 15 örgüt üyesi etkisiz hale getirilmişti.

    Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

    Somali ordusu 37 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi #1

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