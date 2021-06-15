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    Somali’de askeri eğitim kampına intihar saldırısı

    Askeri eğitim kampına gizlice sızan intihar bombacısı kendini patlattı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 12:42
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    Somali’de askeri eğitim kampına intihar saldırısı

    Somali'de sık sık yaşanan terör saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

    Başkent Mogadişu, askeri eğitim kampına yapılan intihar saldırısı ile sarsıldı.

    Somali ordusundan Mohamed Adan tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Bu sayının artma ihtimali bulunduğu vurgulandı.

    ASKERLERİN ARASINDA GİZLENDİ

    Saldırıya ilişkin bilgi veren Adan, intihar bombacısının General Dhagabadan askeri eğitim kampında, sıraya giren askerlin arasında gizlenerek kendini patlattığını söyledi.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Somali’de askeri eğitim kampına intihar saldırısı #1

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