Bomba yüklü araç polis konvoyunun geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Somali'nin başkenti Modagişu'da, Banadir Bölge Polis Komutanı Farhan Oarole’nin bulunduğu polis konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Somali polis sözcüsü Sadik Aden Ali, saldırıda Farhan Qarole’nin hedef alındığını açıkladı.

Saldırının can kayıplarının olduğunu belirten Ali, Qarole’nin saldırıdan sağ kurtulduğunu ifade etti.

“KAÇ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN”

Ali, “Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ancak kaç kişinin öldüğünü söylemek için henüz çok erken." dedi.

Yerel basında ise 5 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin ise yaralandığı yazıldı.

BİNALAR ZARAR GÖRDÜ

Patlamanın etkisi ile çevredeki binalar zarar gördü.

Saldırıyı üstelenen henüz olmadı.

Somali’de bomba yüklü araçla polis konvoyuna saldırı VİDEO

