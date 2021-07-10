Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
293.454
0.69%
EXEN Coin
27.47
0.69%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Somali’de bomba yüklü araçla polis konvoyuna saldırı

    Bomba yüklü araç polis konvoyunun geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Somali’de bomba yüklü araçla polis konvoyuna saldırı

    Somali'nin başkenti Modagişu'da, Banadir Bölge Polis Komutanı Farhan Oarole’nin bulunduğu polis konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

    Somali polis sözcüsü Sadik Aden Ali, saldırıda Farhan Qarole’nin hedef alındığını açıkladı.

    Saldırının can kayıplarının olduğunu belirten Ali, Qarole’nin saldırıdan sağ kurtulduğunu ifade etti.

    “KAÇ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN”

    Ali, “Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ancak kaç kişinin öldüğünü söylemek için henüz çok erken." dedi.

    Yerel basında ise 5 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin ise yaralandığı yazıldı.

    Somali’de bomba yüklü araçla polis konvoyuna saldırı #1

    BİNALAR ZARAR GÖRDÜ

    Patlamanın etkisi ile çevredeki binalar zarar gördü.

    Saldırıyı üstelenen henüz olmadı.

    Somali’de bomba yüklü araçla polis konvoyuna saldırı VİDEO

    Somali’de bomba yüklü araçla polis konvoyuna saldırı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir