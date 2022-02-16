Somali’de, çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi

Kahda polis merkezi yakınında ve Yaqshid bölgesinde birden fazla bombalı saldırı düzenlendiği bildirilirken, silahlı çatışma seslerinin duyulduğu öğrenildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde, Kahda polis merkezi yakınında ve Yaqshid bölgesinde birden fazla bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Bombalı saldırılar sonrası şiddetli silahlı çatışma sesleri duyuldu.

ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Mogadişu'nun farklı yerlerinde meydana gelen bombalı saldırılar ve ardından yaşanan silahlı çatışmalarda hayatını kaybeden ya da yaralananlarla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.