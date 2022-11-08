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- Somali'de Eş-Şebab isminin kullanımı yasaklandı
Somali'de Eş-Şebab isminin kullanımı yasaklandı
Somali hükümeti, ülkede terör örgütü Eş-Şebab'a verilen ismin kullanımının yasaklandığını açıkladı.
- 08.11.2022 - 09:04
Somali hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bundan sonra Eş-Şebab örgütünün "Hariciler" olarak isimlendirilmesi istendi.
Açıklamada, "Kanaat önderleri ve İslam alimlerinin tavsiyesi üzerine Eş-Şebab kullanımı yasaklandı ve onlar sadece Harici olarak isimlendirilecek." ifadesi kullanıldı.
Çatışmalar şiddetlendi
Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.
Örgütün faaliyetlerine karşı operasyonlar sürüyor
Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.