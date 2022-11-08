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    Somali'de Eş-Şebab isminin kullanımı yasaklandı

    Somali hükümeti, ülkede terör örgütü Eş-Şebab'a verilen ismin kullanımının yasaklandığını açıkladı.
    • 08.11.2022 - 09:04
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    Somali'de Eş-Şebab isminin kullanımı yasaklandı

    Somali hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bundan sonra Eş-Şebab örgütünün "Hariciler" olarak isimlendirilmesi istendi.

    Açıklamada, "Kanaat önderleri ve İslam alimlerinin tavsiyesi üzerine Eş-Şebab kullanımı yasaklandı ve onlar sadece Harici olarak isimlendirilecek." ifadesi kullanıldı.

    Çatışmalar şiddetlendi

    Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

    Örgütün faaliyetlerine karşı operasyonlar sürüyor

    Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.

    Somali de Eş-Şebab isminin kullanımı yasaklandı #1

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