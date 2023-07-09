Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 40'tan fazla ölü

AA
Afrika ülkesi Somali'deki Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.
Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aşağı Cuba bölgesinin Welmaro köyünde uluslararası koalisyonun desteğiyle Eş-Şebab'a yönelik hava ve kara operasyonu düzenlendi.
40 örgüt üyesi öldürüldü
Karadan özel eğitimli Danab birliklerinin operasyonunda 40'tan fazla örgüt üyesi öldürüldü.
Operasyonlar arttı
ABD'nin sık sık hava desteği verdiği Somali ordusu, son aylarda örgüte yönelik operasyonlarını artırmıştı.