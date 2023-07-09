Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 40'tan fazla ölü Somali ordusu, hava ve kara operasyonunda terör örgütü Eş-Şebab'ın 40'tan fazla üyesini etkisiz hale getirdi.

AA

Afrika ülkesi Somali'deki Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aşağı Cuba bölgesinin Welmaro köyünde uluslararası koalisyonun desteğiyle Eş-Şebab'a yönelik hava ve kara operasyonu düzenlendi.

40 örgüt üyesi öldürüldü

Karadan özel eğitimli Danab birliklerinin operasyonunda 40'tan fazla örgüt üyesi öldürüldü.

Operasyonlar arttı

ABD'nin sık sık hava desteği verdiği Somali ordusu, son aylarda örgüte yönelik operasyonlarını artırmıştı.