1980 yılından bu yana en sert kuraklık dalgasıyla karşı karşıya kalan Somali’de insanlar büyük bir gıda krizi yaşıyor.

Afrika ülkelerinde görülen kuraklık, Somali’de şiddetli bir şekilde hissediliyor.

Ülkenin yüzde 80’inde etkisini gösterek kuraklık, milyonlarca insanı açlığa mahkum etti.

Kuraklık nedeniyle ülkede iç göçler başladı.

Türkiye’den yardım eli

Gıda sorununu aşabilmek için kurulan kamplara yerleşen ihtiyaç sahiplerine Türkiye’den de yardım eli uzatılıyor.

Türkiye’nin farklı illerinde insanların hayatına dokunan İHH ekipleri, Somali’de kuraklıktan etkilenerek muhtaç duruma düşen insanlara yardım dağıttı.

İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç ve beraberindeki ekipler, Türkiye’deki hayırseverlerin yardımlarını dağıttı.

Somali'den sefalet kareleri

Ensonhaber’in şahitlik ettiği o anlarda, yardımların gittiği ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı alanlar da anlatıldı.

Küçük çadırlarda, 7-8 kişi yaşayan ailelerin ne yatacakları bir yatak ne de başlarını koyabilecekleri bir yastık var.

Somali’de kuraklık insanları açlığa mahkum ediyor VİDEO