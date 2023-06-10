Somali'de oyun parkındaki patlamada 22 çocuk can verdi Somali'de oyun parkında roketin patlaması sonucu 22 çocuk yaşamını yitirdi.

AA

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesi yetkililerinden İbrahim Malabow, basına yaptığı açıklamada çocukların oynadığı bölgede patlama meydana geldiğini ifade etti.

Malabow, burada roketin patlaması sonucu çocuklardan 22'sinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını açıkladı.

16'sı erkek, 6'sı kız

Patlamadan Eş-Şebab terör örgütünü sorumlu tutan Malabow, ölen çocukların 16'sının erkek, 6'sının kız olduğunu bildirdi.

Olayın meydana geldiği bölgeyi kontrol eden Eş-Şebab ise patlamanın Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu tarafından atılan bir el bombası sonucu yaşandığını öne sürdü.