- Haberler
- Dünya Haberleri
- Somali’de terör saldırısı, çok sayıda ölü var
Somali’de terör saldırısı, çok sayıda ölü var
Yola tuzaklanan patlayıcı, sivillerin bulunduğu otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
- İHA
- 14.04.2021 - 17:47
- Güncelleme : 14.04.2021 - 17:53
Somali’nin Orta Shabelle bölgesinde yola tuzaklanmış bomba, sivillerin bulunduğu bir minibüsün geçişi sırasında infilak etti.
Olaya ilişkin açıklama yapan Somali Ulusal Ordusu (SNA) Komutanı Abshir Mohamed Mohammad, "Patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığını teyit edebiliriz." ifadelerini kullandı.
“ASKERLERİ HEDEF ALDI”
Somalili askerlerin sıklıkla kullandığı yola düzenlenen patlayıcının, aslında askerleri hedef aldığı ihtimali üzerinde duruldu.
Yaralılar başkent Mogadişu’ya sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken daha önce aynı noktada düzenlenen bombalı saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.