Somali'deki Eş-Şebab operasyonunda 50'den fazla militan etkisiz hale getirildi

Üç gündür ülkeni Hiiraan bölgesinde Eş-Şebab'a operasyon düzenleyen Somali ordusu, en az 50 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Afrika ülkesi Somali'deki Eş-Şebab terör örgütüne operasyon düzenlendi.

Somali ordusundan yapılan açıklamada, 11 Haziran Cuma gününden beri ülkenin Hiiraan bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

EN AZ 50 MİLİTAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, operasyonda en az 50 militanın etkisiz hale getirildiği ve örgütün kullandığı yerleşim yerlerinin de imha edildiği bilgisine yer verildi.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

6 KÖY TEMİZLENDİ

Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de, ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor.

Şimdiye kadar yürütülen operasyonlarda en az 6 köyün, Eş-Şebab'dan temizlendiği açıklandı.