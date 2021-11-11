Euro
11.3247
0.24%
Dolar
9.8477
0.06%
Altın
585.66
-0.12%
Borsa
1.624
0.52%
Bitcoin
641.605
-2.13%
BTXN Coin
21.77
-2.28%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Somali'den ölümcül kuraklığa karşı yardım çağrısı

    Somali hükümeti, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle küresel yardım çağrısında bulundu.
    • AA
    • 11.11.2021 - 01:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Somali'den ölümcül kuraklığa karşı yardım çağrısı

    Somali Hükümet Sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde gıda güvenliğinin tehlikeye girdiğini ve insani kriz yaşandığını duyurdu.

    ULUSLARARASI KURULUŞLARA YARDIM ÇAĞRISI

    Uluslararası resmi ve sivil kuruluşlara yardım çağrısı yapan Moalimu, mevcut durumun 2011'de ülkeyi vuran kıtlık ile benzer sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.

    Somali den ölümcül kuraklığa karşı yardım çağrısı #1

    BM UYARMIŞTI

    Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşının kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabileceği uyarısı yapmıştı.

    Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizinde yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir