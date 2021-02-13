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    Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı

    Somali parlamento karargahı yakınlarındaki bir güvenlik kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi
    • AA
    • 13.02.2021 - 11:08
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    Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı

    Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneyindeki bir güvenlik noktasına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi.

    Bomba yüklü araçla bölgede meydana gelen şiddetli patlama sonucu ölü ve yaralı sayısına dair açıklama yapılmadı.

    KONTROL NOKTASINDA PATLATILDI

    Çok sayıda sağlık ekibinin patlamanın gerçekleştiği bölgeye sevk edildiği bildirilirken, patlayıcı yüklü aracın, güvenlik güçlerinin ateş açmasına neden olan bir güvenlik kontrol noktasından geçtiği ve Sayidka kavşağındaki başka bir kontrol noktasının yakınında patladığı belirtildi.

    Somali nin başkenti Mogadişu da bomba yüklü araçla saldırı #1

    SÖZCÜ DOĞRULADI

    Somali polisi sözcüsü Sadak Adan Ali, bombalı aracın Anadolu Ajansı'na telefonla patladığını doğruladı.

    Ali, "Polis, diğer güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri olay yerine ulaştı ve cumhurbaşkanlığı sarayına giden yol kapatıldı." dedi.

    Somali nin başkenti Mogadişu da bomba yüklü araçla saldırı #2

    ÖLÜ YA DA YARALI SAYISI BİLİNMİYOR

    Ölü sayısı vermeyen sözcü, "Arabaya yapılan bombalı saldırı sonucu ölenlerin sayısını henüz bilmiyoruz, ancak polis soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.

    Somali nin başkenti Mogadişu da bomba yüklü araçla saldırı #3

    EL KAİDE BAĞLANTISINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

    Henüz hiçbir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmedi, ancak Somali merkezli El Kaide bağlantılı militan grup El Şebab, ülkeye son saldırı düzenleyen terör grupları arasında yer alıyor.

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