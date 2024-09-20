SON DAKİKA! İsrail'den Beyrut'un güneyine saldırı Hizbullah'ın İsrail'i yedi ayrı saldırıda yaklaşık 150 Katyuşa füzesi ile vurması sonrası İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

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Haber Merkezi

İsrail ile Lübnan arasında tansiyon yükseliyor..

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve tüm dünyanın gündeminde yer tutan siber saldırının yankıları sürerken İsrail ile Lübnan arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Lübnan'da geçtiğimiz günlerde çok sayıda çağrı cihazının Hizbullah üyelerinin üzerindeyken patlatılması sonrası biri çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

KATYUŞA FÜZELERİ FIRLATILDI

Hizbullah ise bugün İsrail'i yedi ayrı saldırıda Katyuşa füzeleri ile vurduğunu açıkladı.

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İsrail Ambulans Servisi, ilk tespite göre ölü ve yaralıların olmadığını duyurdu.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Son yaşanan gelişmede ise İsrail, başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı haberini, Hizbullah'a yakın Al-Manar televizyonu duyurdu. Ayrıca, Lübnan güvenlik kaynakları da bombardımanı doğruladı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde ise İsrail'in hava saldırılarında ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel ve Kefr Kila bölgelerini hedef aldığı paylaşıldı.

Öte yandan, saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada şu ifadelerde bulunuldu:

Bu aşamada iç cephenin talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Ek ayrıntılar daha sonra yayınlanacak.

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