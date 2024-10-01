SON DAKİKA! İsrail'den Hizbullah komutanına suikast Son dakika haberine göre, Hizbullah'ın silah temininden sorumlu Cafer Kasır öldürüldü..

Haber Merkezi

Orta Doğu'da tansiyon yüksek..

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve ardından üst düzey komutanlarından Nabil Kavuk da öldürülmüştü.

Dünyanın gündemindeki bu olaydan sonra Hizbullah'ın üst düzey kayıpları artıyor.

Bu kapsamda İsrail ordusundan bir açıklama geldi.

ÜST DÜZEY BİR KOMUTAN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu devam eden saldırılarda Hizbullah'ın silah temininden sorumlu Cafer Kasır öldürüldüğünü duyurdu.