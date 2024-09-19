SON DAKİKA! Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin kısa bir süre önce kuzey cephesine yönelik muharebe planlarını onayladığını duyurması sonrası, ordu, Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurdu.

Haber Merkezi

İsrail ile Lübnan arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Daha öncesinde Lübnan'da çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatan israil ordusu, bu kez belirlediği hedeflere hava saldırısı düzenledi.

İsrail yaptığı açıklamada, Lübnan'daki hedefleri vurduğunu duyurdu.

ORDUDAN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce gerçekleştirilen söz konusu saldırı dikkat çekerken, Lübnan makamlarından ise henüz bir açıklama gelmedi.

İSRAİL BASININDA YER ALDI

İsrail'in bir kez daha vurduğu Lübnan'a gerçekleştirilen hava saldırısı İsrail basınında yer aldı.

Basında, saldırıların "geniş çaplı olduğu" kaydedildi.

"3 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI"

Lübnan'da en az 32 kişinin ölümüne ve 3 binden fazla insanın yaralanmasına sebep olan saldırıların ardından açıklamalarda bulunan Hasan Nasrallah, şöyle konuştu:

İsrail 4000 kişiyi öldürmeyi hedefledi. israil kırmızı çizgileri aştı. Bütün insani standartları ayaklar altına aldı.



Lübnan'a yönelik bir savaş ilanıdır. İsrail'in amacı buydu.