Sosyal medyada algı operasyonları: İsrail yalanlarını İletişim Başkanlığı düzeltti Kassam Tugayları ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından sosyal medyada yayılan yalan bilgilerin doğrusu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından paylaşıldı.

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Hamas'ın askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından çatışmalar sürüyor.

İsrail sivil yerleşim yerleri dahil abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombardımana tutuyor.



Sosyal medyada ise yaşanan çatışmalar ile ilgili çok sayıda yalan bilgi paylaşıldı.

Paylaşılan haberlerin doğrusunu ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yanıtladı.

"İsrailliler festivalde canlarını kurtarmak için koşuşuyor" yalanı

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" videosunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Görüntülerin Aksa Tufanı operasyonundan 3 gün öncesine ait olduğu açıklandı.

"Hamas'ın 40 bebeğin kafasını kestiği" yalanı

İsrail televizyonlarında iddia edilen 40 bebeğin kafasının Hamas tarafından kesilmesi iddiası yalan çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin doğruladığı habere göre; bir İsrail TV kanalında öne sürülen ve sosyal medyada propaganda amaçlı kullanılan, “Hamas direnişçileri 40 İsrailli bebeğin kafasını kesti” iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İsrail ordusu da "kanıt yok" dedi

AA muhabiri, konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğü’ne telefonla ulaşarak, “Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?” sorusunu yöneltti.

Sözcülük, “Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok” yanıtını verdi.

Aslında İsrail güçleri Filistinlilere saldırmış

"Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövüyor. Bu görüntülerde İsrailli kadın, Filistinli erkekler tarafından yerlerde sürükleniyor" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövüyor. Bu görüntülerde İsrailli kadın, Filistinli erkekler tarafından yerlerde sürükleniyor" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Aksa Tufanı operasyonundan bir gün önce (6 Ekim) sosyal medyada paylaşıldığı belirlenmiştir. İddiaların aksine görüntülerde, İsrail güçlerinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistin yanlısı aktivistlere saldırdığı ve şiddet uyguladığı görülmektedir."

İletişim Başkanlığı: "Hamas bebek kaçırdı" iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada paylaşılan "Hamas'ın kaçırdığı bebek" görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Aksa Tufanı operasyonundan yaklaşık bir ay önce (8 Eylül 2023) sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilen görüntülerde Arapça konuşan bir kişi, çocuğa ailesiyle ilgili sorular sormaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili "Hamas'ın kaçırdığı bebek" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: