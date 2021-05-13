Sosyal medyada gündem oldu: 200 kiloluk aslanlar uçakla taşındı

Veteriner Andy Fraser, 200 kilo olan aslanların uçakta taşınma görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Her birinin 200 kilo ağırlığında olduğu Kalahari aslanları, özel bir jetle Mabula Av Hayvanları Koruma Alanı’na götürüldü.

Aslanlar, Pilatus PC-12 tipi tek motorlu uçakla taşındı.



"UMARIM TEK KÜKREME UÇAK MOTORUNDAN GELİR"

Veteriner Andy Fraser'ın üç büyük aslanla birlikte bir uçakta otururken çektirdiği fotoğraflar sosyal medya üzerinden çok sayıda beğeni aldı.

Veteriner, yolculuk sırasında duymak istediği tek kükremenin, uçağın motorundan gelmesini umduğunu söyledi.

Kalahari aslanları, Aynı soydan çiftleşme riskinin azaltılması için, Güney Afrika'da vahşi doğaya götürüldü.

EN ÜNLÜ ASLAN TÜRÜ

The Bateleurs'dan yapılan açıklamada, "Kalahari aslanları, en büyük ve en çok beğenilen aslan türü olmakla ünlüdür" denildi.

Afrika aslanlarının en büyüğü olan bu aslanların, diğer aslanların aksine, küçük ve daha dağınık gruplar halinde yaşama eğiliminde oldukları biliniyor.

HAZIRLIKLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

200 kiloluk dev aslanların uçağa bindirilmeden önce yapılan hazırlıklar ve uçakta çekilen fotoğraflar, The Bateleurs grubunun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.