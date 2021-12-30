Sosyal mesafe kuralı, Kabe ve Mescid-i Nebevi'de geri geldi

Riyad yönetimi, vakaların artması nedeniyle kutsal mekanlarda kısıtlamaları tekrar uygulamayı kararlaştırdı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi için daha önce alınan tam kapasiteyle ibadet kararı gereği binlerce Müslüman, sosyal mesafe olmadan namaza durmuştu.

Suudi Arabistan'da yeniden tırmanışa geçen vakaların ardından salgın tedbirlerinin geri getirildiği açıklandı.

YENİDEN SOSYAL MESAFE

Riyad yönetimi, koronavirüs önlemleri kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de yarından itibaren sosyal mesafenin yeniden uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

KISITLAMALAR GERİ GETİRİLDİ

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine kutsal mekanlarda yeniden kısıtlamalar getirildi.

Karar gereği yarından itibaren Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulanacak.

EKİM AYINDA ALINAN KARAR

Suudi Arabistan, 15 Ekim'de koronavirüs kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırılırken, sosyal mesafe kuralıyla ilgili yere yapıştırılan etiketler sökülmüştü.

SALGIN BİLANÇOSU

Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınında bugüne kadar 8 bin 874 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 554 bin 665'e ulaştı.