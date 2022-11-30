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    Southwest Airlines yolcusu, havada uçağın kapısını açmaya çalıştı

    Binlerce metre yükseklikteki uçağın kapısını açmaya çalışan yolcu, ortalığı birbirine kattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 11:31
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    Southwest Airlines yolcusu, havada uçağın kapısını açmaya çalıştı

    ABD'de Houston'dan Columbus'a giden Southwest Airlines'ta korku dolu anlar yaşandı.

    Yolculardan 34 yaşındaki Elom Agbegninou, yaklaşık 11 bin metre yükseklikte seyreden uçağın kapısını açmaya çalıştı.

    Kapıyı açmak isteyen yolcu, acil iniş yaptırdı

    Olaya müdahale etmeye çalışan başka bir yolcu ise söz konusu agresif yolcu tarafından bacağından ısırıldı.

    Yaşananlar üzerine uçak, Arkansas'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

    "En kötü ihtimali düşünüyordum"

    Yolculardan Ding Yu, "Yardım etmek için uçağın arkasına koşturuyorlardı. En kötü ihtimali düşünüyordum: muhtemelen uçak düşecek, ama bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu biliyordum." dedi.

    Mahkemeye çıktı

    Saldırgan Agbegninou, duruşma için mahkemeye çıktı ancak avukatı, zihinsel durumu nedeniyle davanın devam edemeyeceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

    Mail'in haberine göre, söz konusu kişi, saldırı ve uçak mürettebatına müdahale suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak.

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