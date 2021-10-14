ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden Southwest, çeşitli sorunlar nedeniyle uçuş iptallerine sahne noldu.

Yolcu sayısı bakımından ABD'de üçüncü büyük havayolu firması olan Southwest Airlines, yaşanan aksaklıklarla gündeme geldi.

Şirket, iptallerden hava kontrol sorunlarını ve Florida’daki hava şartlarını sorumlu tutarak uçuşların bu hafta normale dönmesine çalıştıklarını duyurdu.

BİNLERCE UÇUŞ İPTAL

Southwest Airlines'ın ABD’de 3 günlük hafta sonu tatilinde başlayan problemleri, pazartesi akşamına kadar 2000’den fazla uçuşunun iptaline, binlerce uçuşunsa gecikmesine yol açtı.

ZİNCİRLEME GECİKMELER YAŞANDI

Uzmanlar da Southwest’in noktadan noktaya uçuş ağının, şirketi zincirleme gecikme ve iptallere açık hale getirdiği konusunda uyarıda bulundu.

Southwest Airlines'in 2000’den fazla uçuşu iptal edildi ViDEO

NOKTADAN NOKTAYA UÇUŞ AYRINTISI

Associated Press’e konuşan havayolu endüstrisi danışmanı Henry H. Harteveldt, birçok havayolu şirketince kullanılan noktadan noktaya uçuş takviminde herhangi bir uçuş iptal edildiğinde, uçak ve ekibinin gelecekte bulunmaları gereken noktaya gidemediklerini ve bu durumun zincirleme iptallere yol açtığını değerlendirdi.

ÇALIŞAN SORUNU YAŞANIYOR

Öte yandan uzmanlar, ABD’de koronavirüs salgını kapanmasının ardından haziran ayında seyahatlerin hızla artmasıyla, çalışanları erken emekli olan veya ücretsiz izinden geri dönmeyen şirketlerde çalışan sıkıntısı yaşandığına ve birçok havayolu şirketinin kapasitesinin üzerinde sefer düzenlediğine dikkati çekti.

DİĞER ŞİRKETLER BENZER DURUMU YAŞADI

Yaz aylarında Southwest uçuşlarında çalışan eksikliği nedeniyle iptaller görülürken, American Airlines şirketi de Babalar Günü’nde benzer problemler yaşamıştı.

50 MİLYON DOLARLIK MALİYET

Amerikan Spirit Airlines’ın yazın yaşadığı uçuş iptalleri şirkete yaklaşık 50 milyon dolara mal olmuştu.