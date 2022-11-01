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SpaceX’in Falcon Heavy roketi 2019’dan bu yana ilk kez uzaya fırlatıldı

SpaceX’in Falcon Heavy roketi 2019’dan bu yana ilk kez uzaya fırlatıldı

SpaceX, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy’i 2019’dan bu yana ilk kez fırlatarak, ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait bir mikro uydu ve gizli bir uzay aracını uzaya gönderdi.