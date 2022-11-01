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    SpaceX’in Falcon Heavy roketi 2019’dan bu yana ilk kez uzaya fırlatıldı

    SpaceX, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy’i 2019’dan bu yana ilk kez fırlatarak, ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait bir mikro uydu ve gizli bir uzay aracını uzaya gönderdi.
    • 01.11.2022 - 18:33
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    SpaceX’in Falcon Heavy roketi 2019’dan bu yana ilk kez uzaya fırlatıldı

    ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, çalışmalarına devam ediyor.

    SpaceX, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy’i 2019’dan bu yana ilk kez fırlattı.

    Uzaya gönderdi

    ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan roketle, USSF-44 görevi kapsamında ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait bir mikro uydu ve gizli olarak sınıflandırılan bir uzay aracını uzaya gönderdi.

    İniş yaptı

    İHA'nın haberine göre; fırlatmanın ardından Falcon Heavy'nin iki yan güçlendiricisi, Dünya’ya geri dönerek Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’ne başarılı şekilde iniş yaptı.

    SpaceX’in Falcon Heavy roketi 2019’dan bu yana ilk kez uzaya fırlatıldı #1

    SpaceX’in Falcon Heavy roketi 2019’dan bu yana ilk kez uzaya fırlatıldı #2


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