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- SpaceX’in Falcon Heavy roketi 2019’dan bu yana ilk kez uzaya fırlatıldı
SpaceX’in Falcon Heavy roketi 2019’dan bu yana ilk kez uzaya fırlatıldı
SpaceX, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy’i 2019’dan bu yana ilk kez fırlatarak, ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait bir mikro uydu ve gizli bir uzay aracını uzaya gönderdi.
- 01.11.2022 - 18:33
ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, çalışmalarına devam ediyor.
SpaceX, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy’i 2019’dan bu yana ilk kez fırlattı.
Uzaya gönderdi
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan roketle, USSF-44 görevi kapsamında ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait bir mikro uydu ve gizli olarak sınıflandırılan bir uzay aracını uzaya gönderdi.
İniş yaptı
İHA'nın haberine göre; fırlatmanın ardından Falcon Heavy'nin iki yan güçlendiricisi, Dünya’ya geri dönerek Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’ne başarılı şekilde iniş yaptı.