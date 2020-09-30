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- Sperm donörü Joe'nun 150 çocuğu var
Sperm donörü Joe'nun 150 çocuğu var
- DHA
- 30.09.2020 - 17:17
- Güncelleme : 30.09.2020 - 17:17
ABD’nin Vermont eyaletinde yaşayan ve gerçek adının gizleyen 49 yaşındaki "Joe Donor", koronavirüs salgınına karşı alınan karantina tedbirleri sırasında 6 bebeğin daha babası oldu.
"REKORA KOŞUYORUM"
Dünya genelinde 150 çocuğu olan Joe Donor, karantinanın kendisine engel olmadığını ifade ederek, "Rekora koşuyorum. 7 ülkede çocuğum var." dedi.
10 ÇOÇUK SAHİBİ DAHA OLACAK
Joe Donor, İngiltere’nin başkenti Londra’da olduğunu ve bu yıl içinde 10 kadını hamile bırakmayı hedeflediğini ifade etti.
UZUN VADEDEKİ HEDEFİ 2 BİN 500 ÇOCUK
2008’de sperm bağışına başlayan ve yılda ortalama 10 çocuk babası olan Joe Donor, uzun vadede tüm dünya genelinde 2 bin 500 çocuk sahibi olmayı hedeflediğini açıkladı. Sperm donörü Joe'nun şu ana kadar Amerika, Arjantin, İtalya, Singapur, Filipinler ve İngiltere’de sperm bağışında bulunduğu belirtildi.