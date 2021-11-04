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- Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisi kana bulandı! Cesetler çöpten çıktı
Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisi kana bulandı! Cesetler çöpten çıktı
- İHA
- 04.11.2021 - 18:51
Olay, 29 Eylül Cuma günü Panama'nın başkenti Panama City'de Santa Ana yakınlarındaki bir bowling salonunda meydana geldi.
Cadılar Bayramını kutlamak için Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'den esinlenilerek düzenlenen partide, 2 çete arasında çatışma çıktı.
Çatışma sonucunda 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
CESETLER ÇÖP KONTEYNERİNDEN ÇIKTI
Ateş etmeye başlayan kişinin "Los Galacticos'' adlı yerel bir çeteye üye olduğu öğrenilirken, şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 4 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Polisin olay yerinde yaptığı araştırmaların ardından çöp konteynerinde de 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çatışmada yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
"KARDEŞİNİ KORUMAK İÇİN SİLAH KULLANDI"
Savcı Rafael Boloyes olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı başlatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınan 2 kişiden 1'inin olayı başlatan kişinin kardeşi olduğunu açıkladı.
Boloyes ayrıca hayatını kaybeden kişinin, kardeşini korumak için silahını kullandığını düşündüklerini de belirtirken, 2 çete arasında uzun süredir rekabet olduğunu da ekledi.