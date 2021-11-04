Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisi kana bulandı! Cesetler çöpten çıktı

Panama'da Cadılar Bayramını kutlamak için düzenlenen Squid Game temalı bir partide korkunç anlar yaşandı. Partide 2 çete arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Olay, 29 Eylül Cuma günü Panama'nın başkenti Panama City'de Santa Ana yakınlarındaki bir bowling salonunda meydana geldi.

Cadılar Bayramını kutlamak için Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'den esinlenilerek düzenlenen partide, 2 çete arasında çatışma çıktı.

Çatışma sonucunda 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

CESETLER ÇÖP KONTEYNERİNDEN ÇIKTI

Ateş etmeye başlayan kişinin "Los Galacticos'' adlı yerel bir çeteye üye olduğu öğrenilirken, şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 4 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polisin olay yerinde yaptığı araştırmaların ardından çöp konteynerinde de 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çatışmada yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

"KARDEŞİNİ KORUMAK İÇİN SİLAH KULLANDI"

Savcı Rafael Boloyes olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı başlatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınan 2 kişiden 1'inin olayı başlatan kişinin kardeşi olduğunu açıkladı.

Boloyes ayrıca hayatını kaybeden kişinin, kardeşini korumak için silahını kullandığını düşündüklerini de belirtirken, 2 çete arasında uzun süredir rekabet olduğunu da ekledi.