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    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek

    Binlerce Boşnak'ın katledildiği savaşta üç oğlunu, eşini ve iki erkek kardeşini kaybeden 74 yaşındaki Mevlida Hukic, 11 Temmuz'daki toplu cenaze töreninde oğlu Sejad ve eşi Hajdin'i defnedecek.
    • 07.07.2022 - 05:48
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    Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı.

    Anma törenlerinde oğlu ve eşini toprağa vermeye hazırlanan acılı anne Mevlida Hukic, oğullarından birini önceki yıllarda Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnettiğini söyledi.

    En küçük oğlu Samir halen kayıp

    AA'nın aktardığına göre; Hukic, soykırımda öldürülen en küçük oğlu Samir'in kemiklerine hala ulaşılamadığını, Boşnak sivillerin güvenli bölgeye ulaşmak için kullandığı güzergahtan sağ çıkmayı başaran oğlu Zuhdo ile yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #1

    Eşi ve çocuklarından ayrıldığı anı unutamıyor

    Srebrenitsalı anne Hukic, 27 yıldır her gün ilaç kullandığını belirterek eşi ve oğullarının ayrılma anlarının hiç aklından çıkmadığını anlattı.

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #2

    "Çocuklarımı hala rüyamda görüyorum"

    Hukic, çocuklarını iyi ve ahlaklı büyüttüğünü söyleyerek "İnsanlar onlara hayrandı. Öldürüldükten sonra onları hep rüyamda gördüm. Hala görüyorum ve ağlıyorum. Hala zorlanıyorum. Çocuk büyütüp onları doğru yola iletmek kolay değildi. Şimdi ise yoklar. Allah ne kadar ömür verir de yaşarım bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #3

    "Kimseden nefret etmiyorum, ama katiller hak ettiklerini bulsun"

    Bratunac'da iki erkek kardeşini kaybettiğini, annesinin ise üzüntüden yaşamını yitirdiğini anlatan Hukic, "Kimseden nefret etmiyorum ama bir Müslüman olarak, Allah'tan o katillere hak ettiklerini vermesini istiyorum. Her şeye rağmen yine beraber yaşamak zorundayız. Umarım aynı şeyler tekrar yaşanmaz, hep barış olur. Hep yine bir şey olur mu korkusu ile yaşıyorum." dedi.

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #4

    Cenazesi bulunan oğlunu rüyasında gördü

    Kayıp oğlu Samir'i bulma umuduyla yaşadığını kaydeden gözü yaşlı anne Hukic, "En son bu yıl toprağa verilecek oğlum Sejad'ı rüyamda görmüştüm. Rüyamda eve girmek üzereyken, onun merdivenlerin altında saklandığını gördüm ve ona orada ne yaptığını sordum. Birden uyandım ve ağlamaya başladım." diye konuştu.

    Bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #5

    Srebrenitsa katliamı

    Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #6

    Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #7

    Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

    Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #8

    Sırp ordusundan kaçan Boşnakların ölüm yürüyüşü..

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #9

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #10

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #11

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #12

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #13

    Srebrenitsalı Mevlida Nine, yıllar sonra bulunan bir oğlunu ve eşini defnedecek #14


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