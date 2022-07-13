Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya ülkeyi terk etti

Sri Lanka'da halk ayaklanması sonucu istifası beklenen Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden ayrıldığı açıklandı. Rajapaksa'nın 4 yolcunun bindiği uçakla Maldivler'e kaçtığı bildirildi.

Tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Sri Lanka'da halk ayaklanmış ve başbakanlık sarayını basarak başbakanın evini ateşe vermişti.

Olayların ardından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifası bekleniyordu. Rajapaksa ise Çarşamba günü istifa edeceğini açıklamıştı.

Sri Lanka göçmenlik yetkililerinden verilen bilgiye göre Rajapaksa, bu sabahın erken saatlerinde ana uluslararası havalimanından kalkan Antonov-32 tipi bir askeri uçakla ülkesinden ayrıldı.

Maldivler'e kaçtı

Yetkililerin ifadesine göre başkan, aralarında eşi ve bir korumasının da olduğu toplam 4 yolcunun bindiği uçakla Maldivler'e kaçtı.

Rajapaksa’nın bugün tarihli bir istifa mektubunu geçtiğimiz pazartesi gününden imzalayarak Meclis Başkanına iletilmek üzere gönderdiği bildiriliyor.





Tutuklanmamak için ülkeyi terk etti

Sri Lanka yasalarına göre Devlet Başkanı olduğu sürece dokunulmazlığı bulunan Rajapaksa’nın tutuklanmamak için istifasından önce ülkeyi terk etmeye çalıştığı düşünülüyor.

Protestocuların geçtiğimiz günlerde başkanlık konutunu basması sonrası kaçan 73 yaşındaki Gotabaya Rajapaksa, ülkeyi terk etmek için birkaç girişimde bulunmuştu.





Halkın tepkisinden korktu

İHA'nın haberine göre Rajapaksa, 11 Temmuz pazartesi günü Bandaranaike Uluslararası Havalimanından ticari bir uçuşla Dubai’ye kaçmak istemiş ancak havaalanı VIP personelinin hizmet vermeyerek kendisini halka açık kontuara yönlendirmesi sonucu halkın tepkisinden korkarak vazgeçmişti.

Bir güvenlik yetkilisinin açıklamasına göre askeri uçakla Hindistan’a gitmek isteyen Rajapaksa’nın iniş izni işlemlerinin uzaması sebebiyle 12 Temmuz Salı günü deniz yoluyla kaçmayı denediği öğrenildi.