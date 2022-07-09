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    Sri Lanka Devlet Başkanı istifa etme kararı aldı

    Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa edeceği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 22:17
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 23:03
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    Sri Lanka Devlet Başkanı istifa etme kararı aldı

    Sri Lanka'da yaşanan hayat şartlarının pahalılaşması sebebiyle yaşanan krize karşı halk ayaklanması, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutunun ve ofisinin basılmasına kadar büyümüştü.

    Devlet Başkanı Çarşamba günü istifa edecek

    Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa etme kararı aldığını duyurdu.

    Sri Lanka Devlet Başkanı istifa etme kararı aldı #1

    Başbakan istifasını duyurmuştu

    Protestocuların başkanlık konutunu basmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe ise, "Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim" demişti.

    Ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede öfkeli protestocular, Başbakan Wickremesinghe'nin özel konutu önünde toplanarak evini ateşe vermişti.

    Sri Lanka'daki durum

    Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

    Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

    Sri Lanka Devlet Başkanı istifa etme kararı aldı #2


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