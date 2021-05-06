Sri Lanka, Hindistan’dan girişleri yasakladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hindistan’dan ülkeye girişleri yasaklayanlar arasına Sri Lanka da eklendi.

Artan koronavirüs vakaları ve virüse bağlı ölümler nedeni ile Hindistan zor günler geçiriyor.

Ülkede artan vakalar birçok ülkenin Hindistan’a ilave tedbir uygulamasına neden oldu. İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturalya, ülkelerine Hindistan’dan girişi yasakladı.

Giriş yasağı koyan ülkeler arasına Sri Lanka da eklendi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan Sri Lanka Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürlüğü, şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan'daki COVID-19 salgının durumu nedeniyle ülkedeki sağlık otoritelerinden verilen talimatlara göre, Hindistan'dan gelen yolcuların Sri Lanka'ya inmelerine izin verilmeyecek."





734 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sri Lanka’da şu ana kadar toplam 117 bin 529 koronavirüs vakası tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 734 olarak açıklandı.