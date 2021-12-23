Sri Lanka, petrol borcunu çayla kapatacak

251 milyon dolarlık borcun ödenmesi konusunda İran'a her ay çay gönderilmesi düşünülüyor.

Sri Lanka, İran'a olan petrol borcunu ödemek için farklı bir yöntem belirledi.

Geçmişte İran'dan ithal edilen petrolün borcuna dair hükümet yetkilisi Ramesh Pathirana açıklama yaptı.

HER AY 5 MİLYON DOLARLIK ÇAY

Pathirana, ülkesinin 251 milyon dolarlık borcunu kapatmak için İran'a her ay 5 milyon dolar değerinde çay göndermeyi planladığını açıkladı.

ABD YAPTIRIMLARINI İHLAL ETMEYECEK

Ödeme yönteminin Birleşmiş Milletler ya da ABD yaptırımlarını ihlal etmeyeceğini belirten Pathirana, çayın bir gıda maddesi olarak sınıflandırıldığını ve plana kara listedeki hiçbir İran bankasının dahil olmayacağını aktardı.

ÇAY İLE DIŞ BORCUN KAPATILMASI PLANLANIYOR

Ülke, koronavirüs salgını sırasında turist geliri kaybıyla daha da kötüleşen ciddi bir borç krizi yaşıyor.

Sri Lanka Çay Kurulu üyeleri, ülkenin dış borcunun kapatılması için çayın takas olarak kullanılması planının ilk olduğunu belirtti.

YILLIK ÜRETİM 340 MİLYON KİLO

Güney Asya ülkesinde yılda yaklaşık 340 milyon kilogram çay üretiliyor. Geçen yıl 265.5 milyon kilo ihracat yapılırken, 1.24 milyar dolar gelir elde edildi.