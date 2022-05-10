- Haberler
- Dünya Haberleri
- Sri Lanka yangın yeri: Başbakan ve siyasilerin evleri yakıldı
Sri Lanka yangın yeri: Başbakan ve siyasilerin evleri yakıldı
- 10.05.2022 - 11:47
Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar şiddetlendi.
Dün başkent Colombo’da hükümet yandaşları ve hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı.
Hükümet yandaşları, protestoculara taş ve sopalarla saldırdı.
Sri Lanka Başbakanı istifa etti
Polis, güvenlik şeridini geçerek protestoculara saldıran hükümet destekçilerine göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.
Çıkan olayların ardından, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa da istifa etme kararı aldı.
Müzeye dönüştürülmüş ev ateşe verildi
Akşam saatlerine doğru sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar daha da arttı.
Hükümet yanlıları tarafından saldırıya uğrayan öfkeli göstericiler Başbakan Rajapaksa’nın Colombo’daki resmi konutunu ve ailesine ait müzeye dönüştürülmüş bir evi ateşe verdi.
Resmi konutun önündeki araçları da kundaklayan göstericiler, bakanlara ve milletvekillerine ait evleri yaktı.
7 kişi öldü
İHA’nın haberine göre gösteriler sırasında 7 kişinin hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi ise yaralandı.
Sabah saatlerine doğru gösterilerin şiddeti azalırken, sokağa çıkma yasağı bir gün daha uzatıldı.