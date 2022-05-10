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Sri Lanka yangın yeri: Başbakan ve siyasilerin evleri yakıldı

Sri Lanka yangın yeri: Başbakan ve siyasilerin evleri yakıldı

Ekonomik krizi protesto eden bir grup gösterici, istifa eden Başbakan Mahinda Rajapaksa’nın resmi konutu ile bakan ve milletvekillerine ait evleri ateşe verdi. Gösterilerde en az 7 kişi öldü.