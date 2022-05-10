Petrol
106.27
0.31%
Euro
16.12
1.14%
Dolar
15.24
1.05%
Altın
913.55
1.59%
Borsa
2491
1.03%
Bitcoin
491.925
-3.55%
BTXN Coin
14.66
-4.43%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Sri Lanka yangın yeri: Başbakan ve siyasilerin evleri yakıldı

    Ekonomik krizi protesto eden bir grup gösterici, istifa eden Başbakan Mahinda Rajapaksa’nın resmi konutu ile bakan ve milletvekillerine ait evleri ateşe verdi. Gösterilerde en az 7 kişi öldü.
    • 10.05.2022 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sri Lanka yangın yeri: Başbakan ve siyasilerin evleri yakıldı

    Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar şiddetlendi.

    Dün başkent Colombo’da hükümet yandaşları ve hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı.

    Hükümet yandaşları, protestoculara taş ve sopalarla saldırdı.

    Sri Lanka Başbakanı istifa etti

    Polis, güvenlik şeridini geçerek protestoculara saldıran hükümet destekçilerine göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

    Çıkan olayların ardından, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa da istifa etme kararı aldı.

    Müzeye dönüştürülmüş ev ateşe verildi

    Akşam saatlerine doğru sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar daha da arttı.

    Hükümet yanlıları tarafından saldırıya uğrayan öfkeli göstericiler Başbakan Rajapaksa’nın Colombo’daki resmi konutunu ve ailesine ait müzeye dönüştürülmüş bir evi ateşe verdi.

    Resmi konutun önündeki araçları da kundaklayan göstericiler, bakanlara ve milletvekillerine ait evleri yaktı.

    Sri Lanka yangın yeri: Başbakan ve siyasilerin evleri yakıldı #1

    7 kişi öldü

    İHA’nın haberine göre gösteriler sırasında 7 kişinin hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi ise yaralandı.

    Sabah saatlerine doğru gösterilerin şiddeti azalırken, sokağa çıkma yasağı bir gün daha uzatıldı.

    Sri Lanka yangın yeri: Başbakan ve siyasilerin evleri yakıldı #2

    Sri Lanka yangın yeri: Başbakan ve siyasilerin evleri yakıldı #3

    Sri Lanka yangın yeri: Başbakan ve siyasilerin evleri yakıldı #4

    Sri Lanka yangın yeri: Başbakan ve siyasilerin evleri yakıldı #5


    İlginizi Çekebilir

    İtalya'daki kısa film festivalinde Kuş Olsam filmine ödül
    Kültür Sanat

    İtalya'daki kısa film festivalinde Kuş Olsam filmine ödül

    Türkiye'de üretilecek elektrikli Ford E-Transit Custom tanıtıldı
    Otomobil

    Türkiye'de üretilecek elektrikli Ford E-Transit Custom tanıtıldı

    Doğru Metaverse yatırımı ile geleceğini kurtar!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse yatırımı ile geleceğini kurtar!

    Görüş Bildir