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    Sri Lanka'da benzin stokları tükenmek üzere

    Güney Asya ülkesinde yaşanan yakıt krizi yeni bir boyut kazandı. Ülkenin enerji bakanı, kalan benzin miktarını açıklayarak uyarıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 10:01
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    Sri Lanka'da benzin stokları tükenmek üzere

    70 yılı aşkın süredir tarihinin en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka'da, yakıt stokları konusunda alarm verildi.

    Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, ülkede düzenli talep altında yalnızca 1 günden daha az bir süre için yeterli benzinin kaldığını söyledi.

    Benzin sıkıntısı yaşanıyor

    Wijesekera, bir sonraki benzin sevkiyatının iki haftadan fazla sürmediğine dikkati çekti.

    Yakıt, gıda ve ilaç gibi ithalat ürünlerinin ödemesinde güçlük çekilen ülkede geçen hafta, zaruri olmayan durumlar için benzin satışı askıya alınmıştı.

    Kalan yakıt miktarı

    Wijesekera, gazetecilere verdiği demeçte, ülkenin rezervlerinde 12 bin 774 ton dizel ve 4 bin 61 ton benzin kaldığını dile getirdi.

    Sri Lankalı bakan, "Bir sonraki benzin sevkiyatının 22 ve 23 Temmuz arasında yapılması bekleniyor." diye konuştu.

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    Petrol ithalatı için yeterli para yok

    Ülkeye hafta sonu yakıt sevkiyatının ulaşması bekleniyor, ancak Wijesekera, planlanan yakıt ve ham petrol ithalatının ödemesi için yeterli para olmadığı konusunda uyardı.

    Ödeme kapasiteleri 125 milyon dolar

    BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Merkez Bankası, yakıt alımları için sadece 125 milyon dolar tedarik edebilme kapasitesine sahip.

    Bu miktar, planlanan sevkiyatlar için gereken 587 milyon doların oldukça gerisinde.

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