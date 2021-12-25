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    Sri Lanka'da bir polis, meslektaşlarından 4'ünü öldürdü

    Karakolda ateş açan bir polisin, 4 meslektaşını öldürdüğü, 3'ünü yaraladığı bildirildi. Saldırgan polisin, farklı bir karakola giderek teçhizatıyla teslim olduğu öğrenildi.
    • AA
    • 25.12.2021 - 10:42
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    Sri Lanka'da bir polis, meslektaşlarından 4'ünü öldürdü

    Sri Lanka’nın doğusundaki Thirukkovil bölgesinde yer alan karakolda görevli bir polis, gece saatlerinde meslektaşlarına ateş açtı.

    Emniyet Sözcülerinden Nihal Thalduwa, açılan ateşte 4 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin de yaralandığını açıkladı.

    FARKLI BİR KARAKOLA GİDEREK TEÇHİZATIYLA TESLİM OLDU

    Karakol amirinin de yaralılar arasında bulunduğunu kaydeden Thalduwa, yaralıların hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

    Thalduwa, saldırıyı düzenleyen polisin farklı bir karakola giderek teçhizatıyla teslim olduğunu aktardı.

    Sri Lanka da bir polis, meslektaşlarından 4 ünü öldürdü #1

    EKİP KURULDU: OLAYI ARAŞTIRIYOR

    Polisin meslektaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğine dikkati çeken Thalduwa, olayı soruşturması için bir ekip kurulduğunu belirtti.

    Olayın meydana geldiği Thirukkovil bölgesi, Sri Lanka'daki iç savaşın sonlandığı 2009'a kadar “savaş bölgesi” olarak adlandırılan alanda yer alıyor.

    Sri Lanka da bir polis, meslektaşlarından 4 ünü öldürdü #2

    Sri Lanka da bir polis, meslektaşlarından 4 ünü öldürdü #3

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