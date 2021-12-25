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Sri Lanka'da bir polis, meslektaşlarından 4'ünü öldürdü

Sri Lanka'da bir polis, meslektaşlarından 4'ünü öldürdü

Karakolda ateş açan bir polisin, 4 meslektaşını öldürdüğü, 3'ünü yaraladığı bildirildi. Saldırgan polisin, farklı bir karakola giderek teçhizatıyla teslim olduğu öğrenildi.