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- Sri Lanka’da konteyner gemisi günlerdir yanıyor
Sri Lanka’da konteyner gemisi günlerdir yanıyor
- İHA
- 25.05.2021 - 16:50
- Güncelleme : 25.05.2021 - 16:58
Sri Lanka'da 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal madde ve kozmetik ürünler taşıyan Singapur bandıralı konteyner gemisi MV X-Press Pearl, konteynerlerinden birinde başlayan yangın sebebi ile başkent Colombo açıklarına demir attı.
Cuma günü başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüdü.
2 KİŞİ YARALANDI
Gemi mürettebatı, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Sri Lanka Donanma Sözcüsü Indika De Silva, bugün yaptığı açıklamada, yangında 2 kişinin yaralandığını belirtti.
KURU KİMYASAL TOZ KULLANILDI
Silva, sabah saatlerinde gemide patlama meydana geldiğini, hava kuvvetlerine ait bir helikopterin söndürme çalışmalarına katılarak kuru kimyasal toz kullandığını aktardı.
HOLLANDA’DAN UÇAK BEKLENDİĞİNİ İFADE ETTİ
Sri Lanka Denizcilik Bakanı Rohitha Abeygunawardena, Hollanda'dan özel donanımlı bir uçağın Sri Lanka'ya gelmesinin beklendiğini ifade etti.
Sri Lanka’da konteyner gemisi günlerdir yanıyor VİDEO
SİNGAPUR’A GİDİYORDU
Hindistan'daki Haziran limanından 15 Mayıs'ta ayrılan konteyner gemisi, Colombo üzerinden Singapur'a gidiyordu.