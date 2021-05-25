Haberler

Dünya Haberleri

Sri Lanka’da konteyner gemisi günlerdir yanıyor

Sri Lanka’da konteyner gemisi günlerdir yanıyor

Cuma günü konteynerlerin birinde çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile tüm gemiyi sardı. Mürettebat, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile tahliye edildi.