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    Sri Lanka’da konteyner gemisi günlerdir yanıyor

    Cuma günü konteynerlerin birinde çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile tüm gemiyi sardı. Mürettebat, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile tahliye edildi.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 16:58
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    Sri Lanka’da konteyner gemisi günlerdir yanıyor

    Sri Lanka'da 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal madde ve kozmetik ürünler taşıyan Singapur bandıralı konteyner gemisi MV X-Press Pearl, konteynerlerinden birinde başlayan yangın sebebi ile başkent Colombo açıklarına demir attı.

    Cuma günü başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüdü.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Gemi mürettebatı, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

    Sri Lanka Donanma Sözcüsü Indika De Silva, bugün yaptığı açıklamada, yangında 2 kişinin yaralandığını belirtti.

    Sri Lanka’da konteyner gemisi günlerdir yanıyor #1

    KURU KİMYASAL TOZ KULLANILDI

    Silva, sabah saatlerinde gemide patlama meydana geldiğini, hava kuvvetlerine ait bir helikopterin söndürme çalışmalarına katılarak kuru kimyasal toz kullandığını aktardı.

    Sri Lanka’da konteyner gemisi günlerdir yanıyor #2

    HOLLANDA’DAN UÇAK BEKLENDİĞİNİ İFADE ETTİ

    Sri Lanka Denizcilik Bakanı Rohitha Abeygunawardena, Hollanda'dan özel donanımlı bir uçağın Sri Lanka'ya gelmesinin beklendiğini ifade etti.

    Sri Lanka’da konteyner gemisi günlerdir yanıyor VİDEO

    SİNGAPUR’A GİDİYORDU

    Hindistan'daki Haziran limanından 15 Mayıs'ta ayrılan konteyner gemisi, Colombo üzerinden Singapur'a gidiyordu.

    Sri Lanka’da konteyner gemisi günlerdir yanıyor #3

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