Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
378.627
1.19%
BTXN Coin
7.37
10.99%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Sri Lanka'da protestocular devlet başkanlığı binasını bastı

    Ekonomik hayatın krizlerle geçtiği ülkede protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşkeye baskın yaptı.
    • 09.07.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 12:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sri Lanka'da protestocular devlet başkanlığı binasını bastı

    Sri Lanka'da yaşanan kriz hayat şartlarını ağırlaştırırken vatandaşlar hükümet karşıtı protesto düzenledi.

    Protesto nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilip kaldırılırken ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, Kolombo'da bir araya geldi.

    Protestocular barikatları aştı

    Sri Lanka medyasındaki haberlere göre; hükümet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aştı.

    Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

    Sri Lanka da protestocular devlet başkanlığı binasını bastı #1

    Başkanın güvenliği bir yere götürüldüğü iddia edildi

    Asya basınında yer alan haberlerde ise; protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü.

    Sri Lanka da protestocular devlet başkanlığı binasını bastı #2

    Kolombo'da neler olmuştu

    Kolombo'da görevlendirilen polis ve askerler, Devlet Başkanı Rajapaksa ile Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifası isteyen protestoculara karşı devlet başkanlığı konutunun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

    Kolombo ve civarında dün yerel saatle 21.00'da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı nedeniyle sabah kaldırılmıştı.

    Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızasıyla istifa etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız.

    Mart sonunda protestolarını yoğunlaşmıştı

    Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

    Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

    9 Mayıs'ta kabine de feshedilmişti

    Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

    Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

    250 kişi yaralandı

    AA'nın haberine göre; ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

    Sri Lanka da protestocular devlet başkanlığı binasını bastı #3

    Sri Lanka da protestocular devlet başkanlığı binasını bastı #4

    Sri Lanka da protestocular devlet başkanlığı binasını bastı #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Küresel ticaret ilk çeyrekte rekor kırdı
    Ekonomi

    Küresel ticaret ilk çeyrekte rekor kırdı

    Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün yaptı
    Magazin

    Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün yaptı

    Görüş Bildir