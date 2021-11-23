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    Sri Lanka’da tekne alabora oldu

    Kapasitesinin üstünde yolcu alan tekneden ölüm haberleri geldi. Alabora olan teknenin ardından kayıpları bulmak için dalgıçlar harekete geçti.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 15:08
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    Sri Lanka’da tekne alabora oldu

    Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da bir tekne battı.

    Trincomalee kentindeki Kinniya kasabası açıklarında, çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu tekne alabora oldu.

    KAYIPLAR ARANIYOR

    Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 4’ü çocuk, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı ve kayıp olan yolcular olduğu belirtildi.

    DALGIÇLAR DEVREYE GİRDİ

    Donanmada görevli dalgıçlarının arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildiği, bölgede yaşayanların da gönüllü olarak arama çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

    Sri Lanka’da tekne alabora oldu ViDEO

    KAPASİTESİNİN ÜSTÜNDE YOLCU ALDI

    Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri polis tarafından güvenlik kordonuna alındı.

    Polis, teknenin kapasitesinin üstünde yolcu alması nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

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