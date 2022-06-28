Sri Lanka'da zaruri olmayan akaryakıt satışları durduruldu

Ada ülkesinde tırmanan ekonomik kriz nedeniyle sadece sağlık, savunma, enerji ve ihracat sektörlerine yakıt verilecek.

Sri Lanka, tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kaldı.

22 milyon nüfuslu ada ülkesinde ekonomik krizin derinleşmesinin ardından, akaryakıt satışlarıyla ilgili karar alındı.

10 Temmuz'a kadar kısıtlama

Buna göre Sri Lanka'da, yakıt satışlarına 10 Temmuz'a kadar kısıtlama getirildi.

Hükümet, söz konusu tarihe kadar yalnızca temel hizmetlerin verileceğini ve ülke yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu için diğer tüm operasyonların geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

Yakıt verilecek sektörler belli oldu

Kabine Sözcüsü Bandula Gunawardena, "Bugün gece yarısından 10 Temmuz'a kadar yalnızca sağlık, savunma, enerji ve ihracat sektörlerine yakıt verilecek." dedi.

Günde 13 saati bulan elektrik kesintileri

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Başbakan istifa etti

AA'nın aktardığına göre, muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

8 ölü, 250 yaralı

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Petrol ithalatında ödeme sıkıntısı

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Başbakan Wickremesinghe, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurmuştu.

Yıllık 5 milyar dolar ödemeleri gerekiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir kurtarma paketine ilişkin müzakerelerin sonucunu beklemeden, bu yıl vadesi gelen 7 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemeyeceğini açıklayan ülkenin 2026'ya kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödemesi gerekiyor.