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    Stephen King'den Putin yorumu

    Dünyaca ünlü yazar Stephen King, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ukrayna’yı desteklediğini belirterek, “Putin, kötü şöhretli kariyerinde ilk kez aptal gibi görünüyor” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 18:07
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    Stephen King'den Putin yorumu

    'Korku Kralı' olarak da anılan dünyaca ünlü yazar Stephan King, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

    King, “Ukrayna'nın yanındayım” yazan tişörtlü fotoğrafını paylaşarak, “Genelde fotoğraflarımı paylaşmam ama bugün bir istisna.” notunu düştü.

    74 yaşındaki yazar, bir diğer paylaşımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

    “İLK KEZ APTAL GİBİ GÖRÜNÜYOR”

    King, “Putin, uzun ve kötü şöhreti kariyerinde ilk kez aptal gibi görünüyor. Bu muhtemelen onun için bir şok.” dedi.

    Ünlü yazar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını “oyun alanında büyük çocuğun küçüğü çocuğu dövmesine” benzetmişti.

    Stephen King den Putin yorumu #1

    MESLEKTAŞINA DESTEK VERDİ

    Öte yandan 27 Şubat'ta, “The Maid's Tale” ve “The Blind Assassin”in Kanadalı yazarı Margaret Edwood, Toronto'da Ukrayna'yı desteklemek için düzenlenen bir mitinge katıldı.

    King, ayrıca sarı ve mavi bayraklı meslektaşının fotoğrafını da retweet'ledi.

    Stephen King den Putin yorumu #2

    Stephen King den Putin yorumu #3


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