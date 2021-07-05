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    Steve Bannon: Donald Trump, 2024'te aday olacak

    Eski danışman, Trump'ın 3 yıl sonra yapılacak seçimlerdeki adaylığının kesin olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 11:56
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    Steve Bannon: Donald Trump, 2024'te aday olacak

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020 seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybetmesinden sonra yeniden destekçileriyle buluşmaya başladı.

    Gelecek yıl yapılacak ara seçimler öncesinde destek arayışlarını sürdüren Trump, diğer taraftan 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için halkın nabzını yokluyor.

    "KESİNLİKLE ADAY OLACAK"

    Newsmax'e konuşan Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon, "Trump'ın 2024'te tekrar Beyaz Saray'a aday olacağına dair kesinlikle şüphe yok." dedi.

    Trump, 2024'te başkanlık yarışı olasılığını sürekli olarak dillendirse de planlarını resmi olarak onaylamış değil.

    Steve Bannon: Donald Trump, 2024 te aday olacak #1

    "BEYAZ SARAY'I GERİ ALACAĞIZ"

    Geçtiğimiz günlerde Florida'da destekçilerine seslenen Trump, "Beyaz Saray'ı birlikte geri alacağız. Senato'yu geri alacağız ve Amerika'yı kurtaracağız." demişti.

    Bazı Cumhuriyetçilerin, Trump'ın gelecekte başkanlığa aday olmasına şiddetle karşı çıktığı, diğerlerinin ise Trump'ı desteklemeye devam ettiği belirtiliyor.

    Steve Bannon: Donald Trump, 2024 te aday olacak #2Steve Bannon

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