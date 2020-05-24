Stockholm'de bayram namazı futbol sahasında kılındı

İsveç'in başkentinde koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlar, namazını kıldıktan sonra buruk bir şekilde bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde diğer ülkelerde olduğu gibi İsveç’in başkenti Stockholm'de de koronavirüs salgını nedeniyle camilerde bayram namazı eda edilmedi.

Göçmenlerin yoğun bulunduğu Stockholm'un Bredeng semtinde bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, yan yana iki futbol sahasında saf tuttu.

BURUK BAYRAMLAŞMA

Sosyal mesafeye dikkat eden Müslümanlar, İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 50 kişiyi aşmayan tavsiyesine uydu. Namazın ardından Müslümanlar buruk şekilde bayramlaşarak, evlerine döndü.

BUGÜNE KADAR 3 BİN 992 KORONA HASTASI HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 992'ye, virüsü taşıyanların sayısı da 33 bin 188'e yükseldi.

Salgında 23 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.