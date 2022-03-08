NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO, barış ittifakıdır. Biz Rusya'ya tehdit oluşturmuyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Letonya'da kameraların karşısına geçti.

"RUSYA'YA TEHDİT OLUŞTURMUYORUZ"

"Rusya şu an 300 sivili rehin tutuyor" diyen Stoltenberg, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"NATO bir barış ittifakıdır. Rusya'ya tehdit oluşturmuyoruz. Biz savaşmak istemiyoruz. Biz savaşın başka bölgelere yayılmasını engellemek istiyoruz. Letonya'daki varlığımız da bir birlik mesajıdır."