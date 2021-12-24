Stoltenberg: NATO hiçbir zaman genişlemeyecek sözü vermedik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir dizi uluslararası anlaşmanın, ittifakın hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermediğini gösterdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dpa haber ajansına verdiği röportajda, şu ifadelere yer verdi:

"GENİŞLEMEYE DAİR HİÇBİR ZAMAN SÖZ VERMEDİK"

“NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi. Örgütümüzün kuruluş sözleşmesinde bile her Avrupa ülkesinin ittifaka üye olabileceği yazıyor. İkincisi, Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı, NATO-Rusya Temel Yasası gibi 1970 ve 1990’lı yıllara ait birçok belge var. Bu belgeler, her bir ülkenin kendi geleceğini belirlemekte özgür olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor."





"ALTINDA RUSYA'NIN İMZASI DA VAR"

Bunun, altında Rusya’nın da imzasının bulunduğu, Avrupa güvenliğinin temel ilkesi olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Bunu birkaç ifadeyle değiştiremeyiz. Ayrıca müttefikler, bu tür vaatlerin verildiğini inkar ediyor. Eski Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçov bile NATO’nun doğuya genişleme konusunun Almanya’nın birleşmesinden önce değerlendirilmediğini söylemişti” dedi.